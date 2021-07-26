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В Университете прикладных наук Тампере в Финляндии появилась новая образовательная программа, которая предназначается для блогеров.

Как сообщается, обучение по этой программе начнётся с января 2022 года. Отмечается, что университет собирается принять 20-25 блогеров на этот курс, причём брать будут как начинающих, так и уже успешных блогеров.

Их будут обучать основам предпринимательского дела, маркетингу, бухгалтерскому учёту, а также управлению персоналом. К преподаванию планируется привлечь различных успешных специалистов.

Обучающимся нужно будет также разработать собственный бизнес-план, а по завершению курса создать фирму для поддержки блога. Обучение займёт 3,5 года, заплатить за весь курс придётся почти 35 тысяч евро.

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