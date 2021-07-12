Археологи, которые обследовали древнюю часовню в Финляндии, наткнулись на уникальную находку. Они обнаружили мумию женщины, которая, по мнению ученых, уже в гробу родила ребенка.

Археологи выяснили, что умершая женщина – это Шарлотта Бьернрам, являющаяся представительницей знатного финского рода. Будучи беременной, она заболела какой-то неизвестной болезнью. И в 1808 году в результате сильного воспалительного процесса умерла. Случилось это между 28 и 32 неделями беременности. Ребенок умер в утробе матери.

По словам ученых, это уже четвертый случай, в котором умершая женщина «рожает» ребенка в гробу. Данное явление связано с разложением плода, из-за которого в брюшной полости матери образуются газы. Именно они «выталкивают» ребенка из утробы.

Часовня, принадлежащая знатной финской семье, была возведена в 1875 году. До 30-х годов девятнадцатого столетия она использовалась как усыпальница. В настоящий момент она привлекает пристальное внимание археологов.