Турецкое агентство «Анадолу» считает, что политика Владимира Путина, проводимая в Чёрном море, является «исполнением завещания Петра I».

В статье рассматриваются проводимые в Чёрном море учения НАТО Sea Breeze, а также ответ России на них. По мнению авторов статьи, учения весьма важны для США, так как Вашингтон не имеет возможности отправлять в Чёрное море свои силы в достаточном количестве.

По мнению США и Великобритании, НАТО должно обеспечивать в Североатлантическом регионе безопасность, а Чёрном море относится к данному региону. Кроме того, Черноморский регион играет весьма важную роль, и его нужно взять под контроль.

С данной позицией Россия не согласна и увеличивает собственное присутствие в регионе. В частности, отмечается развёртывание в Крыму ЗРК С-400, авиации, различных противокорабельных комплексов, и так далее. Кроме того, как считают журналисты, «оккупация» части Украины и Грузии была совершена для того, чтобы не допустить вхождения этих стран в состав НАТО.

Недавно мы сообщали о том, что турецкие инструкторы собираются заняться обучением украинских солдат. Эта информация была официально подтверждена как со стороны Турции, так и со стороны Украины.