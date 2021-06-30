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Обучением украинских солдат для войны на Донбассе займутся турецкие военные советники и инструкторы. Эту информацию официально подтвердили военный атташе Анкары Дженгиз Шевек и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сирский.

Украинский военачальник заявил, что и Киев, и Анкара сейчас принимают участие в войнах, поэтому у них имеется опыт ведения боевых действий. Сотрудничество позволит сторонам поделиться опытом друг с другом.

Напомним, что ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена пообщаться с Турцией на темы поддержки Украины, военно-политического сотрудничества между Анкарой и Киевом, а также о стремлении турецких властей оказать содействие для вступления Украины в Североатлантический альянс.

Стоит упомянуть, что Турция поставляет в ВСУ беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», а также намеревается открыть возможность для Киева производить эти дроны на украинских предприятиях.

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