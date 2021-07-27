Хасан Унал, профессор из Турции, предположил, что, если британские ВМС продолжат провоцировать РФ в черноморской акватории, то может начаться настоящая война.

Согласно его словам, рано или поздно Россия решит ответить силой на регулярные игры «кошки-мышки», которые корабли Великобритании устраивают с судами и самолетами российского ВМФ. Он добавил, что начинать вооруженное столкновение с российской армией и ввязывать в него другие страны Североатлантического альянса является большой глупостью.

Однако турецкий эксперт сомневается, что НАТО вступит в полномасштабную войну с РФ. Он отметил, что хоть американцы и провоцируют русских, однако никогда не пересекают красную черту. Британцы же, по мнению Унала, давно заигрались. Профессор добавил, что обстановка в регионе уже давно бы вышла из-под контроля, если бы Анкара не следила за соблюдением конвенции Монтре.