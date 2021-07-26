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В США собираются заняться разработкой терминалов связи нового поколения, которые будут устойчивы к воздействию средств РЭБ.

Как сообщается, Пентагон намеревается заняться модернизацией системы связи для американской армии. Отмечается, что используемые в настоящее время технологии становятся всё более уязвимыми, что позволяет противнику осуществлять искажение и перехват сигнала.

В итоге было принято решение о переоснащении армии новыми устройствами радиосвязи. Разработчиком станет компания Leonardo DRS. Как было заявлено, разрабатываемый передатчик будет обеспечивать стабильную осведомлённость об угрозах, а также будет формировать отчёт об отслеживании целей в режиме реального времени. Аккумулятор в такой станции рассчитывается на срок службы длительностью в семь лет, при этом конструкция позволяет осуществлять их замену.

Ранее мы сообщали о том, что в США собираются модернизировать внедорожники. Как было отмечено, модернизация будет осуществлена в рамках подготовки войны с Россией и Китаем.

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