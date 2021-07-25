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Министерство Сухопутных войск Соединенных Штатов изменило приоритеты и начало подготовку к вероятному вооруженному столкновению с Китаем и Россией. Одним из ее этапов является модернизация военных внедорожников – тактических колесных машин.

Ранее Счетная палата США выяснила, что именно от количества и качества таких автомобилей во многом будет зависеть успех военных операций против столь серьезных противников, как РФ и КНР. Согласно отчету, количество подобной техники нужно довести до 560 тысяч единиц. Это означает, что необходимо выпустить еще 218 000 внедорожников.

Помимо этого, нужно модернизировать те автомобили, которые уже имеются на вооружении. Они должны стать более универсальными, чтобы успешно решать боевые задачи любой сложности.

В отчете также говорится о необходимости модернизации и других видов вооружения. Она должна обеспечить взаимодействие Сухопутных сил с другими службами в самых разных областях. Это позволит эффективно сражаться с противником на воде, на суше и в воздухе, в нужный момент привлекая соответствующую технику.

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