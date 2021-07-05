В Севастополе из-за сильной непогоды был собран оперативный штаб, а коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Как отмечается, председателем оперштаба был назначен замгубернатора Севастополя Николай Жигулин. Задачей оперштаба является своевременное реагирование на непогоду, а также помощь местным жителям. Городские службы и МЧС занимаются ликвидацией заторов на реках и расчищают дренажные системы дорог.

Согласно информации, имеющейся на данный момент, ливни привели к выходу из берегов реки Бага в селе Новобобровка. Уровень воды в Баге уже снизился и эвакуация людей не требуется. Также было закрыто движение между двумя селами – Родниковое и Передовое, так как дорога была затоплена.

Недавно мы сообщали о том, что ущерб, который был причинён инфраструктуре Крыма, власти оценили в 201 миллион рублей. Работы по проведению оценки ущерба ещё продолжаются.