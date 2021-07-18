В Сети была опубликована видеозапись с новым истребителем от компании «Сухой», который должен будет представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Видеозапись, демонстрирующая истребитель, появилась в Telegram-канале «Война История Оружие». Отмечается, что точная информация об истребителе тщательно скрывается разработчиками, поэтому узнать какие-либо характеристики боевой машины удастся только на официальной презентации, которая состоится 20 июля. Известно лишь, что разработка является малозаметным сверхзвуковым самолётом.

Пользователи Сети смогли оценить только внешний вид истребителя, однако во мнениях они не сошлись. Так, некоторые считают, что истребитель получился замечательным, но другие указали на то, что он весьма напоминает американские самолёты, которые были построены ещё 20 лет назад.

Военный эксперт Игорь Коротченко недавно высказался насчёт нового российского истребителя. Он отметил, что у американских F-35 постоянно случаются поломки, и на фоне этого российский истребитель ещё больше привлечёт зарубежных покупателей.