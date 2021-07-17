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Новейший истребитель пятого поколения, который Россия уже в ближайший вторник покажет на международном авиасалоне МАКС-2021, станет достойным конкурентом американскому F-35. Кроме того, он даже способен вытеснить с рынка самолет ВВС США, который стал все чаще сталкиваться с проблемами, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее Ростех опубликовал тизер, в котором анонсировал выход нового однодвигательного самолета. В настоящий момент аналитики всего мира строят догадки. Кто-то заявляет, что РФ покажет новейший МиГ-41, а кто-то утверждает, что это будет творение компании «Сухой». Но многие специалисты сходятся во мнении, что истребитель получит новейший двигатель, отличающийся высокой надежностью и мощностью. Также отмечается, что в нем использованы стелс-технологии.

Коротченко уверен, что новый самолет заинтересует зарубежных покупателей. На фоне проблем с F-35, у которых постоянно случаются какие-то поломки и имеются серьезные недоработки, российский истребитель будет смотреться более выгодно и сможет составить конкуренцию американскому «летающему компьютеру».

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