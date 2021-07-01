В Сети были опубликованы первые кадры голливудского ремейка советского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Как сообщается, кадры появились в Twitter на фанатской страничке актрисы Эммы Робертс, племянницы Джулии Робертс. В фильме она сыграет роль Нади Шевелевой, которую в американской версии зовут Марго. На некоторых фотографиях представлена только Эмма, на других она позирует вместе с Томасом Манном, который исполняет роль Жени Лукашина.

Также сообщается, что актёр, каскадёр и модель Льюис Тан исполнит роль Ипполита, которого в американской версии зовут Кип Прескотт.

На данный момент съёмки проводятся в Бостоне. Дата премьеры фильма не сообщается, также не раскрываются какие-либо подробности картины.

Недавно мы сообщали, что критики дали супергеройскому фильму “Чёрная вдова” высокие оценки. Так, на сервисе Rotten Tomatos средний рейтинг фильма составил 86%. Однако не обошлось и без критики.