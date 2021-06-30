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На сервисе Rotten Tomatos новый супергеройский экшен от Marvel под названием «Черная Вдова» получил высокие оценки от критиков. Его средний рейтинг составляет 86 процентов.

Однако на Metacritic фильм получил заметно меньше баллов – 69 из 100 возможных. Большинство рецензентов хвалят его за зрелищные спецэффекты, раскрытие Наташи Романофф, игру Флоренс Пью и неплохое подражание шпионским боевикам. Минусами киноленты многие считают затянутость некоторых сцен, недостаточно глубокую эмоциональность по отношению к Черной Вдове и «незначительные последствия» для мира в случае поражения героев.

Многие обозреватели также раскритиковали финальный акт, где было продемонстрировано масштабное сражение со злодеями. В нем слишком много компьютерной графики. Кроме того, в большинстве сценах Скарлетт Йоханссон заменяли дублеры.

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