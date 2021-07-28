В Росстате подсчитали, какое в России соотношение женщин и мужчин.

Так, согласно информации на 2020 год, в России было 78,6 миллиона женщин, а мужчин – всего лишь 68,1 миллион. В 2021 году, как сообщается, на каждую одну тысячу мужчин приходится 1 154 женщины. Такая тенденция сохраняется продолжительное время. К примеру, соотношение практически не изменилось за прошедшие десять лет – в 2011 году на тысячу мужчин приходилось 1 163 женщины.

Женщины превосходят своим количеством не во всех возрастных категориях. В возрасте до 4-х лет мальчиков больше – на одну тысячу приходится 944 девочек. Аналогичная ситуация до 34 лет.

После этого порога количество женщин заметно увеличивается. В возрасте от 70 лет на одну тысячу мужчин приходится аж 2 278 женщины.

Недавно мы сообщали о том, что в России могут создать отдельные вагоны для женщин в метро. Это поможет женщинам избежать домогательств в общественном транспорте.