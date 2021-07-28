читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Росстате подсчитали, какое в России соотношение женщин и мужчин.

Так, согласно информации на 2020 год, в России было 78,6 миллиона женщин, а мужчин – всего лишь 68,1 миллион. В 2021 году, как сообщается, на каждую одну тысячу мужчин приходится 1 154 женщины. Такая тенденция сохраняется продолжительное время. К примеру, соотношение практически не изменилось за прошедшие десять лет – в 2011 году на тысячу мужчин приходилось 1 163 женщины.

Женщины превосходят своим количеством не во всех возрастных категориях. В возрасте до 4-х лет мальчиков больше – на одну тысячу приходится 944 девочек. Аналогичная ситуация до 34 лет.

После этого порога количество женщин заметно увеличивается. В возрасте от 70 лет на одну тысячу мужчин приходится аж 2 278 женщины.

Недавно мы сообщали о том, что в России могут создать отдельные вагоны для женщин в метро. Это поможет женщинам избежать домогательств в общественном транспорте.

Вам может понравиться

На Украине разрабатывают 30-мм оружие для пехоты, способное “дезориентировать” врага

На Украине разрабатывается принципиально новый вид вооружения для пехотных подразделений, которое будет не только поражать противника, но и дезориентировать его. В качестве основы для новинки использована 14,5-миллиметровая винтовка «Ночной хищник».

Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в использовании РЭБ против беспилотников ОБСЕ

Украинские ВС применяют средства радиоэлектронной борьбы, чем препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, которые должны мониторить ситуацию на линии разграничения. Об этом рассказала пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Ведомство уточняет, что станция

Альгис Микульскис: Киев бьется в газовой агонии

20 мая начался новый виток беспощадной, но совершенно бессмысленной борьбы Украины с газопроводом «Северный поток-2». Киев уговаривал и истерил, но уже через два месяца Соединенные Штаты подписали соглашение с Германией,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 июля – небольшой дождь, до 25 °C | город Мытищи: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 июля – переменная облачность, до 25 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 июля – переменная облачность, до 26 °C | Королев: погода, 28 июля – ясно, до 30 °C | Подольск: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Армавир: погода, 28 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C |