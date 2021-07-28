В России заявили о необходимости запуска в метро вагонов, предназначенных специально для женщин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Это предложение внёс первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Согласно заявлению Петрова, в некоторых других странах уже давно были введены вагоны, предназначенные специально для женщин. В них женщины могут ехать в безопасности без опасения столкнуться с домогательствами. Петров также отметил, что мужчин, которые занимаются домогательствами в общественном транспорте, достаточно мало, но женщины всё равно опасаются подобных ситуаций.

Кроме того, как отметил Петров, «женские» вагоны используют беременные или женщины с маленькими детьми.

В 2015 году в Совете Федерации уже предлагалось запустить для женщин отдельные вагоны, но безрезультатно.

Ранее мы сообщали о том, что в России предложили создать транспортную компанию, которая будет отвечать за перевозку учеников. Это поможет снять с директоров школ ответственность за перевозку школьников.