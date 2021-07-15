За последние сутки от коронавируса в России скончался 791 человек.

Как сообщается, за всё время пандемии это является новым максимумом. При этом такие печальные рекорды Россия бьёт уже третий день подряд. За всё время пандемии коронавирус стал причиной смерти 146 069 человек.

Также сообщается, что за последние сутки было выявлено 25 293 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве – 5 237 человек. На втором месте по количеству заболевших коронавирусом Подмосковье – 2 444 человек, на третьем – Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 1 954 человек. При этом Санкт-Петербург возглавляет антирейтинг по количеству скончавшихся человек – за сутки от коронавируса здесь умерло 108 человек.

Вылечились от коронавируса 21 493 пациентов.

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, сколько времени сохраняется иммунитет к коронавирусу. Как он отметил, защита организма начинает слабеть примерно спустя полгода после излечения от коронавируса.