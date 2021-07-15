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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости сообщил, сколько в среднем у людей, которые переболели коронавирусом, сохраняется иммунитет к инфекции.

Согласно его заявлению, примерно в течение полугода у вылечившихся от коронавируса людей сохраняется устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет. Спустя это время защита организма начинает слабеть. Срок в полгода, как отметил министр, был выявлен во время не только российских исследований, но и международных.

Таким образом, в настоящее время рекомендуется вакцинироваться от коронавируса через каждые шесть месяцев. Касается это как переболевших людей, так и ранее вакцинированных.

После того, как будет достигнут коллективный иммунитет, вакцинацию можно будет проходить раз в год.

Эксперты недавно сообщили, когда в России ожидается появление коллективного иммунитета к коронавирусу. Предполагается, что добиться коллективного иммунитета удастся к сентябрю или октябрю.

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