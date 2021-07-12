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За всё время, прошедшее с начала пандемии коронавируса, в России было выявлено 5 783 333 случаев заболевания данной инфекцией.

Как сообщается, за время пандемии коронавирус стал причиной смерти 143 002 пациентов, 5 200 219 человек успешно вылечились. Также отмечается, что за прошедшие сутки в России коронавирус был выявлен у 25 033 новых пациентов.

Согласно заявлению медиков, у россиян большой популярностью при выборе вакцины пользуется препарат «КовиВак». Объясняется это тем, что для успешной вакцинации якобы хватает одной дозы. Об этом сообщает главврач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

Кроме того, как указала врач-инфекционист Светлана Ищенко, психологически многие люди лучше воспринимают препарат от COVID-19 в виде назальных капель, однако иммунный ответ в этом случае может формироваться дольше.

Также сообщается, что в России подготавливается уже 12-я версия рекомендаций, которые касаются лечения от коронавируса. В частности, некоторые препараты для лечения инфекции будет предложено использовать не только в стационарах, кроме того, часть препаратов разрешат применять при «мягких» проявления заболевания.

Недавно мы сообщали о том, что жители Москвы начали продавать места в очереди на вакцинацию препаратом “КовиВак”. Стоимость места составляет 15 000 рублей.

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