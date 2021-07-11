Жители столицы РФ принялись за продажу мест в очереди на вакцинацию «КовиВаком», созданным специалистами центра им. Чумакова.

Согласно обнаруженным объявлениям в социальных сетях, одно место стоит примерно 15 000 рублей. Продавцы просят писать им в личные сообщения. Они также не беспокоятся о возможных проблемах с правоохранительными органами, соглашаясь на личную встречу с покупателями. Подобные сообщения удаляются модераторами, но на их месте появляются новые предложения.

Ранее появилась информация о том, что в Москве начали прививать препаратом «КовиВак», однако на каждый из четырнадцати павильонов дали не больше 850 доз. В результате ее хватило далеко не всем москвичам. В Сети появились фото и видео, на которых можно увидеть огромные очереди из людей, желающих привиться данной вакциной.