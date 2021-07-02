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Глава ГИБДД РФ Михаил Черников сообщил о том, что рассматривается предложение о повышении максимально допустимой скорости.

Согласно его заявлению, они рассматривают повышение скорости до 150 километров в час. Однако касаться это будет только некоторых участков дороги, на которых данное повышение будет безопасным.

Такое изменение, как считает Черников, позволит многим водителям ехать комфортно с безопасной скоростью без уменьшения её до очень мелкого предела.

Также Черников рассказал о том, что ведётся разработка новой информационной системы с умными камерами. Это позволит выявлять массовых нарушителей ПДД и находящихся в розыске людей. Завершить разработку такой системы планируется к концу года.

Недавно водителям рассказали, какие неожиданные штрафы их могут ждать за городом. Размер некоторых штрафов может составить до 10 тысяч рублей.

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