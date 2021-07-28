В продолжении популярного сериала «Секс в большом городе», как стало недавно известно, появятся дети главных героинь.

В настоящее время, как отмечается, полным ходом идёт производство сериала. Уже стало известно, что в сериале появятся мужья главных героинь, а теперь сообщается, что зрители смогут увидеть и их повзрослевших детей.

Как отмечается, в Сети появились фотографии со съёмочной площадки, на которых можно увидеть Кристин Дэвис, которая исполняет роль Шарлотт, вместе с двумя юными актрисами. Предположительно, это Лили и Роуз – её экранные дочери. Все трое облачены в одном стиле – в наряды с цветочным принтом.

Кроме того, сообщается, что актриса Синтия Никсон, исполняющая роль Миранды, была замечена с неким рыжеволосым актёром. Как было предположено, актёр сыграет её подросшего сына Брэди.

При этом официально молодые актёры не указаны в касте сериала, и никаких официальных заявлений по их поводу не поступало.

Ранее мы сообщали о появившемся в Сети трейлере тринадцатого сезона сериала “Доктор Кто”. Как отмечается, в новом сезоне из-за сложностей с производством будет 8 эпизодов вместо 11-ти.