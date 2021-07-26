В Сети был опубликован трейлер очередного сезона сериала «Доктор Кто».

Как отмечается, трейлер представили на Comic-Con, позже он появился на YouTube. Предстоящий сезон будет являться уже 13-м по счёту. Выйти он должен, как было заявлено, уже в этом году, однако на данный момент нет никаких точных дат.

Главную роль по-прежнему исполнит Джоди Уиттакер. По слухам, она может в скором времени покинуть проект в одном из спецэпизодов, однако, как заявили создатели сериала, её ожидает «самое большое приключение».

Кроме того, как заявил исполнительный продюсер проекта Крис Чибнелл, съёмки на этот раз проходили сложнее из-за пандемии коронавируса, поэтому в сезоне будет только восемь серий (вместо обычных одиннадцати).

Ранее мы сообщали о трейлере зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human, в котором разработчики продемонстрировали множество монстров. Также было показано скрытное перемещение главного героя по зданию.