Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети был опубликован трейлер очередного сезона сериала «Доктор Кто».

Как отмечается, трейлер представили на Comic-Con, позже он появился на YouTube. Предстоящий сезон будет являться уже 13-м по счёту. Выйти он должен, как было заявлено, уже в этом году, однако на данный момент нет никаких точных дат.

Главную роль по-прежнему исполнит Джоди Уиттакер. По слухам, она может в скором времени покинуть проект в одном из спецэпизодов, однако, как заявили создатели сериала, её ожидает «самое большое приключение».

Кроме того, как заявил исполнительный продюсер проекта Крис Чибнелл, съёмки на этот раз проходили сложнее из-за пандемии коронавируса, поэтому в сезоне будет только восемь серий (вместо обычных одиннадцати).

Ранее мы сообщали о трейлере зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human, в котором разработчики продемонстрировали множество монстров. Также было показано скрытное перемещение главного героя по зданию.

Вам может понравиться

Sohu: Су-75 Checkmate “перетасует” мировой рынок оружия не в пользу F-35

Новейшие российские истребители «перетасуют» мировой рынок вооружений и нанесут мощный удар по США, активно продвигающим свои F-35, считают эксперты китайского издания Sohu. Они поясняют, что внимательно изучили Су-75 Checkmate и

Кедми объяснил, почему Турция не признает Крым российским и продает Украине “Байрактары”

Производство и реализация оружия для Турции просто бизнес, поэтому она готова продавать беспилотники и другие виды вооружений любой стране мира, способной за все это заплатить, уверен политолог Яков Кедми. Он

В подмосковном Троицке администрация доверила охрану правопорядка кавказцам

Администрация города Троицка, что в Подмосковье, запустила оригинальный и смелый эксперимент. Для поддержания общественного порядка она наняла частное охранное предприятие, штат которого состоит в основном из жителей города кавказской национальности.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 26 июля – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 27 °C | Королев: погода, 26 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 26 июля – ясно, до 30 °C |