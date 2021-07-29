В Балашихе врачи вылечили 101-летнюю пациентку, которая заразилась коронавирусом.

Как сообщается, Мария Фоминична заболела месяц назад. «Скорую помощь» ей вызвали внуки. Выявив COVID-19, медики сразу же госпитализировали пенсионерку в Балашихинскую ЦРБ.

Компьютерная томографии показала, что у пожилой женщины двухсторонняя пневмония и поражено около 20% лёгких. Состояние пациентки врачи оценили как средней тяжести, но лечение осложнялось сопутствующими заболеваниями. Но, как отмечается, лечение было начато своевременно, поэтому пациентка быстро пошла на поправку. Также указывается, что женщина в точности выполняла все назначения врачей.

День рождения Марии Фоминичны- 15 июля, его пришлось отмечать в больнице. Выписали её в среду, 28 июля. Две недели пациентка будет находиться дома под наблюдением терапевта, а затем она отправится на реабилитацию в санаторий.

Недавно специалисты рассказали о типе пациентов, которые чаще всего умирают от коронавируса. Как оказалось, это люди старше 40 лет, не поставившие вакцину от COVID-19.