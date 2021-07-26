Журналисты из Великобритании рассказали о категории людей, которые в последнее время всё чаще умирают из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как сообщается, в Великобритании сейчас полностью прошли вакцинацию, то есть получили оба компонента вакцины, около 70% населения. Поэтому журналисты решили выяснить, кто чаще умирает из-за коронавируса. Был проведён опрос врачей и людей, которые потеряли из-за инфекции своих близких, и выяснилось, что в Великобритании чаще всего от коронавируса умирают люди в возрасте старше 40 лет, которые по какой-либо причине не стали вакцинироваться.

Впрочем, некоторые всё же поставили первую прививку, и в некоторых случаях вакцинация была пройдена полностью. Как объяснили врачи, вакцины воздействуют на людей по-разному. Так, у 5% людей не возникает иммунного ответа на вакцину, ещё у 5% этот ответ весьма слабый из-за проблем со здоровьем. Кроме того, возраст также является фактором риска.

Ситуацию, при которой полностью вакцинированный человек погибал от коронавируса, специалисты объяснили тем, что вторая доза была поставлена незадолго до заражения, и вакцина просто не успела подействовать.

Ранее мы сообщали о причине, из-за которой у детей иногда возникают тяжёлые осложнения из-за коронавируса. Как оказалось, дело в том, что частицы вируса иногда в первую очередь проникают в ЖКТ, и только потом в кровоток.