В Подмосковье мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, убил сотрудника полиции.

Как сообщается, полицейский возвращался домой, он находился не при исполнении своих должностных обязанностей и был не в форме. На одной из улиц находились двое нетрезвых мужчин, которые шумно выясняли между собой отношения. Сотрудник полиции сделал им замечание, но один из мужчин набросился на него и нанёс удар ножом.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако вскоре он скончался от полученных ран, несмотря на действия врачей. Вскоре один из мужчин был задержан по подозрению в убийстве. Следователи провели осмотр места происшествия и допрос очевидцев преступления. Назначено проведение судмедэкспертиз.

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