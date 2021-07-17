В Подмосковье начал работать онлайн-сервис РИАМО, который позволяет узнать дату социальной газификации.

Сервис представляет собой строку, в которой необходимо ввести желаемый адрес, после чего появится время поведения работ по газификации. Результатами можно поделиться в соцсетях с друзьями, чтобы они также проверили сроки газификации у себя.

Как отмечается, программа социальной газификации является президентской, в рамках её планируется завершить газификацию населённых пунктов с бесплатным доведением газа до начала участка. Заплатить собственникам участка придётся только за подключение газа. Программа началась летом 2021 года, она продлится до 2023 года.

Отмечается, что в Подмосковье уже были сформированы сроки по газификации всех районов.

Ранее мы сообщали, что жители Подмосковья могут получить бонусы после оплаты услуг ЖКХ. В настоящее время бонусы получили более 30 тысяч человек.