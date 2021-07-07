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Жители Подмосковья смогут получать кешбэк, а также различные скидки и купоны, при оплате услуг ЖКХ.

В регионе стартовала программа «Коммунальный бонус», разработать которую поручил губернатор Андрей Воробьев. Благодаря этой программе, жители региона имеют возможность получить 1% от оплаты услуг ЖКХ. Подчеркивается, что получение бонуса возможно только при оплате картами «Мир», на другие карты кешбэк не начисляется.

Оплатить услуги ЖКХ для получения бонуса нужно на сайте или в приложении МособлЕИРЦ. В будущем будет доступно и мобильное приложение.

Отмечается, что оплачивать необходимо своевременно и в полном размере. Бонусы заработали уже более 30 тысяч человек.

Недавно мы сообщали об изменениях в получении социальных пособий и пенсий. Теперь их получение возможно только на карту “Мир”.

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