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Американский аналитик и основатель организации Stop NATO Рик Розофф заявил, что силы НАТО осуществляют репетиции атаки на ВМФ России, даже не таясь. Пересказ его статьи предоставляет агентство «ПолитРоссия».

Как сообщает Розофф, 2 июля силы НАТО устроили учения по противовоздушной обороне в Чёрном море, причём эти маневры были организованы независимо от учений Sea Breeze. Участие приняли самолёты из Греции, Румынии и Турции, а также три корабля НАТО. Официально учения проводились для отработки действий и укрепления сотрудничества.

Считать это мирной акцией, как уверен аналитик, нельзя. Также он указывает на то, что НАТО в Чёрном море способно даже напрямую объявить войну, на что намекает инцидент с эсминцем Defender. Противовоздушные учения он называет подготовкой к войне с Россией. Также он отмечает, что вывести из себя Россию непросто, но руководителей НАТО это не останавливает.

Эксперт Виктор Баранец недавно заявил, что если НАТО будет проводить провокации в Чёрном море, то их корабли пойдут на дно в полном составе. Он отметил, что данное развитие событий поддерживают многие стратеги со всего мира.

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