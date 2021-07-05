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«Стадо» кораблей Североатлантического альянса, в случае массовой попытки повторить «подвиг» британского эсминца Defender, рискует оказаться заблокированным и пойти на дно в полном составе. Такой прогноз выдал военный эксперт Виктор Баранец.

Он сообщил, что многие стратеги в разных странах мира поддерживают эту точку зрения. Они уверены, что ВС РФ обладают значительной военной мощью и не допустят безнаказанного вторжения в свои территориальные воды.

Напомним, что в настоящий момент в Черном море проходят учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие 30 кораблей стран НАТО. Некоторые западные и украинские аналитики, вдохновленные столь крупной цифрой, заявили, что вся эта армада может пойти по следам британского эсминца и войти в крымские воды.

Впрочем, большинство экспертов все же склоняются к мысли, что Альянс не рискнет организовать такую провокацию. Так, авторы китайского издания Sohu считают, что подобные действия спровоцируют вооруженное столкновение, из которого Россия выйдет победителем. В ее активе не только корабли Черноморского флота, но и береговые ракетные комплексы, истребители и бомбардировщики в Крыму, поэтому будет достаточно нанести несколько мощных ударов, чтобы пресечь агрессию НАТО.

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