В Москве сотрудниками МВД была задержана журналистка издания «Лента.ру» Анастасия Завьялова.

Как сообщается, журналистка вечером 17 июля заметила, что на Чистых прудах сотрудники МВД задержали женщину с ребёнком. Завьялова включила камеру и обратилась к правоохранителям с просьбой разъяснить происходящее. Но они не стали ничего сообщать, старались не попадать в кадр, и затем и вовсе задержали журналистку.

В процессе этого Завьялова получила удар по голове, также у неё была травмирована рука. Затем её отвезли в медпункт, где оказали необходимую помощь, а затем её доставили в отдел МВД по Басманному району. Более шести часов Завьяловой не могли объяснить причины задержания и выдать соответствующий протокол.

В конце концов, Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП РФ «Мелкое хулиганство».

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