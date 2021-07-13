Спустя четыре года Москва снова вышла в финал премии Intelligent CommunityAwards, которая вручается самым «умным» городам планеты. Заместитель городского головы Наталья Сергунина рассказала подробности об этом конкурсе.

Она пояснила, что определение претендентов на премию осуществляется в три этапа. Первый из них состоялся в феврале текущего года. Группа независимых экспертов из разных стран мира выбрала 21 город из восьми государств. После второго этапа претендентов осталось всего семь. Помимо России, они представляют также Бразилию, Вьетнам, Австралию и Канаду. Финальный этап, на котором определится победитель, состоится осенью.

Жюри отбирает претендентов на премию, ориентируясь на городскую инфраструктуру и ее приспособленность к текущем реалиям, на использование инновационных технологий, на вовлечение в управление городом общественных организаций, составленных из среднестатистических жителей.

Вполне вероятно, что Москва попала в семерку лучших за счет недавно созданных зон пилотирования 5G, а также городского проекта Wi-Fi, который объединяет 21 000 точек бесплатного соединения с интернетом.