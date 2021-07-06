Власти Франции выразили надежду, что в ходе разговора с Москвой получится решить ситуацию, возникшую из-за изменения российского законодательства в области виноделия.

Так, сообщается, что закон регулирует маркировку шампанского. К примеру, теперь применять термин «шампанское» можно только в отношении произведённых в России алкогольных напитков. В отношении алкоголя из других стран используется термин «игристое вино».

Как сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, они проанализируют изменения в этом законе и возможные последствия, и в скором времени обсудят это с Россией.

Диалог необходим для того, чтобы интересы французских производителей не пострадали. Также Ле Дриан указал, что если со стороны России установят нарушения правил Всемирной торговой организации, то нельзя исключать вероятных последствий.

Недавно во Франции заявили о модернизации танков Leclerc, которые находятся на вооружении с 1993 года. Поставка первых модернизированных танков запланирована уже на следующий год.