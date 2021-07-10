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Армия Литвы, которая 10 июля приступила к охране границы с Белоруссией, получила возможность использовать оружие при необходимости самообороны.

Как отмечается, охранять границу страны армия будет в качестве помощи пограничникам. Отправить военных решили из-за массового проникновения нелегальных мигрантов из Азии. В этом году в Литве задержали уже 1 577 нелегалов, прошедших из Белоруссии.

По словам полковника-лейтенанта Вайдотаса Шидлаускаса, главной целью армии является усиление охраны границы. Оружие можно будет применять только в том случае, если нелегальные мигранты начинают проявлять агрессию.

Отмечается, что на охрану границ было отправлено 260 военнослужащих. Всего на границе с Белоруссией существует 17 погранзастав, на которых расположены 550 пограничников. В патруле будут присутствовать один пограничник и один военный.

Недавно в Литве после инцидента с эсминцем Defender заявили, что НАТО не будет их спасать в случае нападения противника. Об этом заявили высокопоставленные представители Минобороны.

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