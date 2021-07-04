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После инцидента с британским эсминцем в Черном море Литва почему-то решила, что даже в НАТО она остается беспомощной перед «российской агрессией». Практически все высокопоставленные представители Минобороны заявили, что Североатлантический альянс не будет торопиться спасать страну, если на нее вдруг нападет потенциальный противник.

Военные эксперты Литвы настроены более оптимистично. Так, Гедрюс Петкявичюс заявил, что армия вполне способна и сама справиться с российскими ВС. Воспользовавшись самостоятельно выведенной формулой, в которой учитывается затраченное на учения время, специалист заявил, что Литва сможет сопротивляться РФ целых две недели или 336 часов.

У представителей НАТО, которые судя по всему используют совсем другие формулы, получился другой результат. Они вычислили, что уже через 84 часа Вильнюс падет, а вся территория страны окажется под контролем России.

Генерал-лейтенант Арвидас Поцюс изучил и тот, и другой результат, после чего напомнил, что Россия тоже не стоит на месте. Она активно развивает армию и в ближайшее время собирается разместить в окрестностях Калининграда целую танковую дивизию.

Издание Baltic News считает, что Литве также необходимо усиливать оборону и готовиться воевать своими силами. НАТО сейчас занимается решением более глобальных задач и ему точно не до Вильнюса. Кроме того, Альянс даже не пытается усилить военное присутствие в Прибалтике, хотя отлично знает, что имеющихся в регионе сил недостаточно для сдерживания РФ.

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  • Анна
  • 01.07.2021
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