Специалисты из США провели анализы образцов льда, которые были взяты на леднике Гулия ещё в 2015 году.

Как отмечается, этот ледник образовался во льдах Тибета около 15-ти тысяч лет назад на высоте более 6 700 метров над уровнем моря. Формирование ледника происходило послойно в течение тысячелетий. Эти слои, по словам учёных, представляют собой своеобразную временную шкалу, по которой можно отследить изменения климата и газового состава атмосферы в прошлом.

Кроме того, во льдах можно обнаружить микробы и вирусы. Так, во взятых образцах специалисты нашли генетические материалы, которые принадлежат 33 вирусам. При этом выяснилось, что 28 из них науке ранее не были известны.

Среди найденных вирусов около половины остались живыми из-за замерзания. Отмечается, что найденные вирусы способны заражать клетки при низких температурах, однако, как считают учёные, для людей и животных они безопасны, и способны инфицировать только растения.

Ранее мы сообщали о том, что в американском штате Вашингтон из ледников вылезло множество червей. По словам учёных, в местных ледниках живёт около пяти миллиардов таких червей.