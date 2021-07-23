В Каскадных горах в американском штате Вашингтон прямо из ледника вдруг полезли безглазые ледяные черви. Авторы издания Oregon Public Broadcasting поясняют, что это существа вида Mesenchytraeus solifugus, которые появляются на ледниковой поверхности каждое лето.

Черви достигают длины около 1,5–2,5 сантиметров. Обитают только в Канаде и Соединенных Штатах. Главными особенностями в сравнении с более изученными «родственниками» является способность переносить экстремально низкие температуры, а также невосприимчивость к ультрафилетовому излучению. Питаются существа бактериями и водорослями, живущими в снежной толще.

По словам ученых, в каждом из ледников селится примерно 5 миллиардов червей Mesenchytraeus solifugus. Это уникальный случай появления огромного объема биомассы в том месте, где она появляется невероятно редко.