В Крыму из-за недавних сильных ливней весьма увеличилось количество комаров.

Об этом сообщает Андрей Рюмшин – министр сельского хозяйства республики. Как он отметил, рост численности комаров был зафиксирован в центре и на севере Крыма. Власти об этой ситуации в курсе. По словам Рюмшина, комары появляются циклично и бывают года, когда их количество сильно возрастает. Кроме того, из-за дождливой погоды во многих местах скапливается вода.

Министр сообщил, что в настоящее время были организованы работы, которые направлены на борьбу с комарами. Они начнутся уже в скором времени. Репелленты, которые будут задействованы, как подчеркнул Рюмшин, безопасны как для людей, так и для животных.

Недавно мы сообщали о том, что наводнение в Крыму нанесло ущерб, который оценивается в 201 миллион рублей. Об этом заявили власти полуострова.