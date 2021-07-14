Авторы китайского издания NetEase заявили, что провокацией в Чёрном море Великобритания изрядно подмочила свою репутацию. Пересказом статьи поделилось агентство «ПолитРоссия».

Издание напоминает, что недавно британский эсминец Defender осуществил заход в территориальные воды России поблизости от Крыма. Отмечается, что Россия ответила на это довольно резко, а в Кремле назвали действия Лондона публичной провокацией. В Великобритании в ответ заявляют, что действовали соответственно международному законодательству.

Отмечается тот факт, что данная провокация была разработана давно, на что указывают обнаруженные секретные документы. Для Defender было разработано два маршрута, один из которых предполагал заход в российские воды, а другой пролегал далеко от границ. Также были предусмотрены ответные реакции со стороны России.

Как считают авторы статьи, на эсминец специально отправили журналистов BBC, чтобы они прорекламировали мощь флота Великобритании. Но реакция России помешала этим планам и лишь испортила репутацию Великобритании, из-за чего теперь страна стала объектом для насмешек.

Чешское издание Haló noviny недавно сообщило, что провокацию эсминца Defender можно считать опасной игрой, которую проводит Запад. По словам автора статьи, этот инцидент превратил моряков в «пушечное мясо».