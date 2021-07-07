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Западу абсолютно наплевать на Крым и жителей полуострова. Его привлекает лишь возможность использовать «крымскую проблему» в собственных геополитических играх и антироссийских провокациях. Таких, как ситуация с эсминцем Defender, пишет чешское издание Haló noviny.

Автор статьи Ярослав Койзар заявляет, что если провокации «Дефендера» и голландского фрегата Evertsen не были случайной ошибкой их экипажей, можно говорить о весьма опасной игре Запада. Он просто превратил моряков в «пушечное мясо». И если бы не сдержанные действия Москвы, они просто пошли бы на дно вместе со своими кораблями.

Defender, название которого теперь нужно сменить с «Защитника» на «Провокатора», испытывал предел терпения российских военных. Он не только вторгся в российские территориальные воды, но еще и игнорировал требования сменить курс, фактически вызывая «огонь на себя». Россия действительно стреляла, но лишь по курсу корабля, благодаря чему экипаж смог выйти из этой истории живым и невредимым. Однако никто не может гарантировать, что морякам следующего гипотетического эсминца повезет точно так же.

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