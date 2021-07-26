Компания из Китая H3C Semiconductor, принадлежащая Ziguang, планирует начать выпуск процессора, который имеет более 500 ядер.

Как сообщается, речь идёт о процессоре, получившем название H3C Engiant 800. Вероятнее всего, что он будет иметь 512 ядер. Уточняется, что он является сетевым процессором, а не CPU, и его задачами будет являться маршрутизация, работа с искусственным интеллектом, а также обработка данных в сетях 5G.

Массовое производство разработки запланировано на 2022 год. Уточняется, что производство нового процессора будет осуществляться по техпроцессу 7нм, также он будет иметь 40 миллиардов транзисторов.

При этом у компании уже есть модель Engiant 660, но этот процессор менее мощный – он имеет 256 ядер и 18 миллиардов транзисторов.

Ранее мы сообщали о выпущенном в Китае поезде на магнитной подушке, который способен перемещаться со скоростью до 600 километров в час. Выпуск поезда осуществила корпорация China Railway Rolling Stock Corporation.