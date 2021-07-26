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В Китае был выпущен поезд на магнитной подушке, который способен двигаться со скоростью до 600 километров в час.

Такой вид транспорта, как отмечается, получил название маглев. Перемещаются такие поезда заметно тише и лучше за счёт магнитной подушки. В Китае разработкой и выпуском маглевов занялась корпорация China Railway Rolling Stock Corporation.

Отмечается, что специалисты корпорации оснастили маглев инновационными системами. К примеру, они сократили тормозной путь с 16 до 10 километров.

Работает поезд при температуре от 25 градусов Цельсия ниже нуля до 45 градусов Цельсия выше нуля. В состав поезда может входить 8-10 вагонов, и каждый из них может вместить около 100 пассажиров. Однако, как указывается, на данный момент нет возможности запустить маглев в эксплуатацию, так как для него попросту нет линий, по которым он смог бы перемещаться.

Недавно мы сообщали о том, что в Китае был успешно проведён запуск многоразового суборбитального корабля. Однако его технические параметры специалисты не раскрыли.

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