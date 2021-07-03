читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователи китайской соцсети WeChat назвали наиболее странный русский напиток.

Как отмечается, в опросе участвовали те китайцы, кто побывал в России или даже живёт в ней. Практически все опрошенные считают квас самым неприятным на вкус напитком.

Так, участники опроса указали, что квас имеет весьма странный вкус, похожий на самые разные сочетания. Один из пользователей Сети заявил, что квас имеет вкус просроченного хлеба, пропитанного водой. Другой участник опроса сравнил вкус кваса с соевым соусом, который также разбавили водой. Ещё один опрошенный назвал квас «китайской медициной», которую заставляет его пить мама.

Даже те китайцы, которые прожили в России довольно продолжительное время, так и не смогли привыкнуть к вкусу кваса.

Недавно путешественник из Китая рассказал, какие русские города он считает самыми колоритными. На первое место он поставил Кызыл – столицу республики Тыва.

Вам может понравиться

Отставной капитан американских ВМС призвал Украину смело идти на войну с Россией

Отставной американский капитан первого ранга Гарри Табах сравнил российскую армию с автомобилем «Запорожец» и заявил, что против натовской «Теслы» ей не выстоять. Он также заявил, что Украина не должна бояться

Британский эксперт: МиГ-31К могут сымитировать “Кинжалами” по авианосцу HMS Queen Elizabeth

На истребителях МиГ-31К, которые Россия недавно перебросила в Сирию, установлены гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это грозное оружие воздушного базирования способно развивать скорость до 12 чисел Маха и легко обходить любые системы

Авиация ЮВО и ЧФ проводит над Черным морем тренировочные вылеты с учебными стрельбами

В ответ на маневры НАТО «Морской бриз-2021», в которых участвуют более 30 кораблей, Россия затеяла учения авиации Южного военного округа и ВМФ РФ. Пресс-служба Черноморского флота рассказала, что самолеты облетели
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 июля – ясно, до 24 °C | город Мытищи: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 июля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 июля – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 3 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 3 июля – небольшой дождь, до 22 °C | Армавир: погода, 3 июля – небольшая облачность, до 30 °C |