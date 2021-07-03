Пользователи китайской соцсети WeChat назвали наиболее странный русский напиток.

Как отмечается, в опросе участвовали те китайцы, кто побывал в России или даже живёт в ней. Практически все опрошенные считают квас самым неприятным на вкус напитком.

Так, участники опроса указали, что квас имеет весьма странный вкус, похожий на самые разные сочетания. Один из пользователей Сети заявил, что квас имеет вкус просроченного хлеба, пропитанного водой. Другой участник опроса сравнил вкус кваса с соевым соусом, который также разбавили водой. Ещё один опрошенный назвал квас «китайской медициной», которую заставляет его пить мама.

Даже те китайцы, которые прожили в России довольно продолжительное время, так и не смогли привыкнуть к вкусу кваса.

Недавно путешественник из Китая рассказал, какие русские города он считает самыми колоритными. На первое место он поставил Кызыл – столицу республики Тыва.