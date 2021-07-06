Авторы китайского издания Asia Times сообщили о «болезненном ударе», который нанесла Россия по западным странам.

Как напомнили авторы статьи, эсминец Великобритании Defender недавно пересек границу России поблизости от Крыма. Аналитик из США Дэниэл Уильямс уверен, что данное происшествие демонстрирует начало крупной военно-морской шахматной игры между НАТО с Россией.

Авторы статьи отмечают, что Запад ничего не сможет сделать, если британский корабль вновь заблудится и вынудит российский флот потопить его. Соответствующее заявление сделал Владимир Путин.

Также журналисты указали, что Россия весьма увеличила свои силы в регионе, и это является проблемой для Запада. Возвращение Крыма в состав России, кроме того, даёт РФ возможность на свободное присутствие в Средиземном море, что также стало ударом для западных стран.

Автор издания The National Interest Марк Эпископос недавно объяснил, что у Владимира Путина есть все основания заявлять, что даже уничтожение эсминца Defender не привело бы к новой мировой войне. Также он отметил, что Россия начала наращивать свои силы в Черноморском регионе после возвращения Крыма.