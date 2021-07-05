Уверенность российского президента в том, что Третья мировая война не началась бы даже в случае уничтожения эсминца Defender имеет под собой все основания, пишет автор издания The National Interest Марк Эпископос. В качестве причины он называет воссоединение Крыма с Россией.

Именно с этого момента РФ начала усиливать свои вооруженные силы в Черноморском регионе, поясняет эксперт. Москва разместила там не только флот, но и береговые ракетные комплексы, бомбардировщики, истребители, средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Поэтому шансы НАТО победить Россию в Черном море кажутся совсем призрачными.

Весь сыр-бор, творящийся сейчас в Черном море, связан именно с Крымским полуостровом. Украина требует его вернуть и даже проводит какие-то чисто символические действия для подтверждения этого требования. НАТО же организует учения за учениями. Но подобные маневры не дают никаких результатов.

Эксперт напоминает, что после 2014 года в Крыму появились фрегат «Адмирал Григорович» и подводные лодки «Варшавянка». В скором времени РФ вооружит корабли и самолеты гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Кинжал», что сделает невозможным провокации и уж тем более боевые действия рядом с полуостровом.

Также Эпископос заявляет, что НАТО не на кого надеяться в Черном море. Турция играет свою игру, поддерживая то Альянс, то Россию, остальные страны, в числе которых Грузия, Украина, Румыния и Болгария, не имеют боеспособных флотов для поддержки США. В то же время Россия уже сейчас может вести эффективные боевые действия с НАТО, так как у нее в Крыму для этого имеется все необходимое.