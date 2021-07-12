В Грузии начались съёмки седьмого сезона популярного сериала «Сваты».

Как отмечается, съёмки сериала должны были начаться уже давно, но каждый раз что-то мешало. В последний раз таким препятствием стала пандемия коронавируса. В итоге многие зрители даже начали думать, что так и не увидят продолжения истории, несмотря на то, что часть серий всё же удалось отснять в Белоруссии.

Однако недавно стало известно, что съёмки всё же начались. Отмечается, что они проводятся в Грузии. Об этом сообщают в соцсетях фанаты сериала.

Кроме того, стало известно, что в съёмках будет задействован грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил продюсер Сосо Абзианидзе.

Седьмой сезон сериала, как было заявлено, должен стать последним. Детали сюжета создатели не раскрывают.

Недавно стала известна дата выхода второго сезона сериала “Ведьмак”. Как сообщается, премьера назначена на декабрь.