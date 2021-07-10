Netflix на конференции WitcherCon представила тизер нового сезона сериала «Ведьмак».

Как сообщается, премьера должна состояться 17 декабря 2021 года. В основе сериала лежат книги польского писателя Анджея Сапковского. Второй сезон сериала, как отмечается, основан на книгах «Кровь эльфов» и «Час презрения».

Всего запланировано восемь серий. По словам создателей шоу, большая часть времени будет уделена взаимоотношениям Геральта и Цири, которую он решил доставить в Каэр Морхен, считая его наиболее безопасным местом. Также сообщается, что Геральт уверен в гибели Йеннифер.

Кроме того, на конференции было заявлено, что Netflix планирует ещё один проект по мотивам книг, на этот раз анимационный. Он получил название «Ведьмак: Кошмар волка», и выйдет уже 23 августа.

Российские зрители недавно назвали наиболее популярные фильмы и сериалы первого полугодия 2021 года. Среди сериалов самым популярным стал проект “Вампиры средней полосы”, среди фильмов – “Круэлла” от Disney.