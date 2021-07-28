В Госдуму был внесён законопроект, предлагающий запретить трату детских пособий на приобретение сигарет и алкоголя.

С этим предложением выступила Курганская областная Дума. Как было заявлено, нельзя траться пособия на ребёнка для приобретения товаров, работ и услуг, которые не предназначены для детей. Однако, как было указано, достаточно трудно отследить, на что именно тратятся детские пособия.

Решить эту проблему курганские депутаты предложили следующим способом – пособия необходимо перечислять на специально созданный «социальный электронный счёт». Расходы с этого счёта при необходимости будут отслеживаться. Как считают авторы законопроекта, такие изменения помогут защитить права и законные интересы несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали о том, что жители Ленобласти получат выплаты на детей раньше срока. Так, уже в конце июля они смогут получить выплаты за август.