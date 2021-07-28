Жители Ленобласти смогут получить выплаты, предназначенные для семей с детьми, раньше графика.

Это касается единовременных пособий при рождении ребёнка, выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, компенсации на питание детям в возрасте до 3 лет и беременным женщинам. Кроме того, раньше времени жители Ленобласти смогут получить пособия, которые выплачивают на рождение или усыновление первого ребёнка, а также выплат на рождение третьего и последующих детей, и выплат на покупку товаров для детей.

Как сообщается, пособия, которые должны были быть выплачены в августе, семьи смогут получить уже в конце июля. Такая же ситуация и с сентябрьскими выплатами – они будут перечислены на счета в августе.

Согласно заявлению запредседателя правительства Ленобласти по соцвопросам Николая Емельянова, такое опережение является способом поддержать семьи с детьми.

Ранее мы сообщали о некоторых категориях россиян, которые в августе получат новые выплаты и компенсации. Это касается пенсионеров. семей с детьми, а также пассажиров поездов.