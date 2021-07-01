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Финское издание Ilta-Sanomat рассказало о «суматохе» в Кремле, которая началась после заявления Путина о преемнике.

Как сообщается, во время прямой линии с Путиным был задан вопрос о преемнике. Этот вопрос, по словам авторов статьи, был неожиданным. Они считают, что Путину было важно ответить на него публично. Также финские журналисты указали, что после ответа Путина за кремлёвскими кулисами “началась суматоха”.

Отмечается, что Путин заявил, что своего преемника он назовёт сам, выразив надежду, что такой человек появится. Авторы статьи сообщили, что это указывает на то, что человек, который захочет стать главой России, должен подходить под критерии личного отбора Путина, и стать его фаворитом.

Недавно мы сообщали, что Владимир Путин пообещал российской армии новые вооружённые системы. Это заявление он сделал в обращении к выпускникам высших военных заведений.

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