На протяжении нескольких последних лет Россия постоянно представляет все новые и новые виды вооружений. Однако президент РФ уверенно заявляет, что это только начало. Совсем недавно в своем обращении к выпускникам высших военных заведений он сказал, что российская армия стремительно модернизируется, а в ближайшие годы она начнет получать все новые и новые оружейные системы.

Путин представил гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования, которые уже поступили на вооружение и тестируются в Сирии истребителями МиГ-31К. Эти боеприпасы способны развивать скорость до 12 чисел Маха, что делает их возможности по уничтожению целей почти неограниченными.

Также президент РФ заявил, что армия получила еще и гиперзвуковые ракеты «Авангард». Боевой модуль этого вооружения самостоятельно выполняет маневры уже на пути к цели, уклоняясь от ПВО и ПРО, а также разгоняется до 27 чисел Маха.

В текущем году, по словам Владимира Путина, на вооружение также поступят не имеющие аналогов в мире ЗРК С-500 «Прометей», гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон», МБР «Сармат».

Авторы публикации в издании The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет портал Discover 24, пишут, что российский лидер немного поскромничал. Потому что РФ в настоящий момент разрабатывает еще несколько видов оружия, которое станет угрозой для всего мира.

Так, к нему относится атомный подводный беспилотник «Посейдон», способный провоцировать радиоактивное цунами и уносить в океан целые мегаполисы, бомбардировщик дальней авиации ПАК ДА, который заменит Ту-22М3 и Ту-160 ближе к 2030 году, истребитель шестого поколения ПАК ДП. Кроме того, Россия активно разрабатывает все новые и новые БПЛА, которые годятся как для разведки, так и для нанесения ударов по противнику, могут действовать самостоятельно или в связке с истребителями.

Выступая перед выпускниками, Владимир Путин не только рассказал о новом оружии, но и заявил, что подготовка грамотных боевых командиров является залогом успеха ведения любых боевых действий.

«Боевые навыки и дух личного состава, способность действовать быстро, умело, грамотно и слаженно в современных условиях во многом зависят от командира с учетом современной техники», отметил российский лидер.