Первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Филип Войтех высказался о последствиях, которые затронули страну после скандала с Россией.

Как сообщается, Чехия обвинила Москву в причастности к взрывам оружейных складов во Врбетице. Страны совершили высылку дипломатов друг друга, при этом Чехию поддержали многие другие государства.

В настоящее время, как заявил Войтех, Чехия ощутила на себе последствия этого скандала. Так, российско-чешские отношения сильно испортились, кроме того, пострадали многие чешские предприниматели. Из-за скандала они лишились многомиллионных контрактов, так как от них начали отворачиваться их партнёры.

По словам Войтеха, непонятно, будет ли Россия после этого сотрудничать с Чехией. Он отметил, что Россия ни в чём не нуждается, в то время как Чехия, да и некоторые другие страны тоже – нуждаются.

В итоге, как считает политик, действующие власти нужно отправить за решётку за предательство национальных интересов.

В МИД России недавно прокомментировали требования Чехии о выплате компенсации. Эти требования были названы неприемлемыми и в выплате компенсации было отказано.